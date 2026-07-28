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Fogo

"Absolutamente descontrolado": Incêndio na Guarda corta A25 e ameaça populações

28 jul, 2026 - 20:09 • Marisa Gonçalves , Diogo Camilo

Autarca da Guarda relata que fogo está "à porta das aldeias" e já está no concelho de Pinhel. Intensidade das chamas levou à retirada, por precaução, de 32 crianças de uma associação local em Almeida.

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O incêndio na Guarda que deflagrou na segunda-feira continua com várias frentes e ameaça agora várias localidades, como as aldeias de Rochoso e Cerdeira, no Sabugal, de Miuzela, em Almeida, de Pínzio, em Pinhel, e de Castanheira e Rabaça, no concelho da Guarda.

Há registo de seis bombeiros com ferimentos leves, indicou à Renascença José Miranda, comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

O autarca da Guarda, Sérgio Costa, relata à Renascença uma situação "descontrolada", pedindo o reforço de meios com urgência.

"A situação continua descontrolada, absolutamente descontrolada. Apesar de meios e mais meios, por mais meios que haja, não sei se são os meios certos e adequados para controlar as chamas. São centenas de homens, não sei quantos meios aéreos, centenas de viaturas, mas o incêndio continua à porta das aldeias, passou a autoestrada, passou a nacional 16 e já está no concelho de Pinhel", afirma.

O fogo deflagrou pelas 13h51 de segunda-feira no Rochoso, que pertence à Guarda, e continua a lavrar nos limites dos concelhos da Guarda, Almeida, Pinhel e Sabugal.

Segundo informação da Proteção Civil à Renascença, mantêm-se cortadas ao trânsito a A25, a Nacional 16 e a Estrada Municipal 506.

O vento e os acessos difíceis têm complicado o trabalho dos operacionais e a intensidade das chamas levou à criação de uma zona de concentração e apoio à população pelo Serviço Municipal de Proteção Civil de Almeida para acolher preventivamente 32 crianças com deficiência de uma associação local.

"Não sabemos o que vai acontecer", afirma Sérgio Costa, referindo que "populações podem estar em risco".

Segundo a página da Proteção Civil, pelas 20h00, estavam no local 624 operacionais, apoiados por 189 meios terrestres e nove meios aéreos, a combater o fogo que já lavra há mais de 30 horas.

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