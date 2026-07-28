"Cenário de destruição absoluta". Grupo português IRA resgata animais dos fogos em Espanha

O grupo de Intervenção e Resgate Animal (IRA), uma organização não-governamental conhecida em Portugal por efetuar resgates de animais em situações de maus-tratos, atravessou a fronteira e foi até Espanha ajudar a prestar apoio às populações e aos animais feridos ou encurralados pelas chamas dos incêndios que têm consumido hectares no país vizinho.

De acordo com as publicações feitas pelo grupo nas redes sociais, foram enviadas várias equipas de resgate animal para “apoiar operações de evacuação e resgate de animais, prestar assistência a animais feridos, colaborar com as entidades locais e contribuir para minimizar o sofrimento” durante os últimos dias, acudindo às vitimas daquilo a que apelidaram de "catástrofe". São várias as publicações que têm sido feitas pelo IRA online, com imagens de resgates e assistências no terreno.

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"O cenário é de destruição absoluta. Encontramos cães presos em quintais, gatos escondidos entre escombros, cavalos e animais de produção sem alimento nem água, muitos deles queimados, intoxicados pelo fumo ou em estado de extrema debilidade”, descreve a organização, numa das publicações que mereceu centenas de comentários de seguidores.

Segundo o IRA, todos os animais resgatados foram transportados para os hospitais veterinários mais próximos, numa missão articulada com a Guardia Civil e autorizada pela Unidad Militar de Emergencias (UME).