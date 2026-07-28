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- 28 jul, 2026
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Incêndios em Espanha
"Cenário de destruição absoluta". Grupo português IRA resgata animais dos fogos em Espanha
28 jul, 2026 - 17:36 • Redação*
Organização não-governamental atravessou a fronteira e foi até Espanha prestar apoio às populações e aos animais feridos ou encurralados pelas chamas dos incêndios, numa missão articulada com a Guardia Civil e autorizada pela Unidad Militar de Emergencias (UME).
O grupo de Intervenção e Resgate Animal (IRA), uma organização não-governamental conhecida em Portugal por efetuar resgates de animais em situações de maus-tratos, atravessou a fronteira e foi até Espanha ajudar a prestar apoio às populações e aos animais feridos ou encurralados pelas chamas dos incêndios que têm consumido hectares no país vizinho.
De acordo com as publicações feitas pelo grupo nas redes sociais, foram enviadas várias equipas de resgate animal para “apoiar operações de evacuação e resgate de animais, prestar assistência a animais feridos, colaborar com as entidades locais e contribuir para minimizar o sofrimento” durante os últimos dias, acudindo às vitimas daquilo a que apelidaram de "catástrofe". São várias as publicações que têm sido feitas pelo IRA online, com imagens de resgates e assistências no terreno.
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"O cenário é de destruição absoluta. Encontramos cães presos em quintais, gatos escondidos entre escombros, cavalos e animais de produção sem alimento nem água, muitos deles queimados, intoxicados pelo fumo ou em estado de extrema debilidade”, descreve a organização, numa das publicações que mereceu centenas de comentários de seguidores.
Segundo o IRA, todos os animais resgatados foram transportados para os hospitais veterinários mais próximos, numa missão articulada com a Guardia Civil e autorizada pela Unidad Militar de Emergencias (UME).
Situação em Espanha
Os bombeiros espanhóis continuavam, esta terça-feira de manhã, a tentar controlar os incêndios que assolam as proximidades de Madrid, a poucas horas da chegada de um vento do sul que traz o risco de agravamento dos fogos.
O primeiro-ministro espanhol Pedro Sanchéz esteve, na passada segunda-feira, no posto de comando em Castellón e alertou para a dimensão dos fogos.
“São mais de 170 mil hectares ardidos em todo o país. Para terem uma ideia é multiplicar por seis o total de hectares ardidos no ano passado”, disse o líder espanhol, citado pela Agência Lusa.
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De regresso a Portugal
As equipas de resgate que estão de volta ao país regressam com o sentimento de “dever cumprido”, anuncia o IRA num vídeo partilhado, na passada segunda-feira, nas suas redes sociais.
O Núcleo de Intervenção e Resgate Animal, amplamente conhecido como Intervenção e Resgate Animal, é uma organização não governamental portuguesa dedicada à proteção e salvaguarda do bem-estar animal, à resposta em emergências e ao apoio às operações de proteção civil, e já efetuou resgates similares, por exemplo, nos incêndios de agosto passado em Aveiro e Porto.
*editado por Daniela Espírito Santo
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