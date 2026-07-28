Detido jovem de 17 anos "fortemente indiciado" de violação de criança de 12 anos

Um jovem de 17 anos foi detido em São Miguel, Açores, "fortemente indiciado" pela prática dos crimes de violação e violência doméstica de uma criança de 12 anos, com quem mantinha uma relação amorosa, revelou hoje a Polícia Judiciária.

De acordo com a Polícia Judiciária (PJ), ao longo da relação o suspeito "adotou um comportamento de controlo obsessivo sobre a vítima, determinando a forma como se vestia, com quem se relacionava, submetendo-a à sua vontade mediante reiterados maus-tratos físicos e psicológicos".

No comunicado, a PJ adianta que este comportamento "conduziu ao termo da relação", decisão que "o suspeito não aceitou, passando a ameaçar e a perseguir a vítima".

"A conduta mais grave ocorreu quando o suspeito se deslocou à residência da vítima, arrombou a porta de entrada e dirigiu-se ao seu quarto, onde, recorrendo à violência, a constrangeu à prática de atos sexuais de relevo, suscetíveis de integrar o crime de violação", refere a PJ.

Os factos foram denunciados pela escola frequentada pela vítima, sendo que o detido possui antecedentes por outros comportamentos violentos, designadamente em contexto escolar.

Ainda segundo a PJ, o jovem, que é também suspeito da prática do crime de violação de domicílio, foi presente ao juiz, tendo ficado sujeito às medidas de coação de proibição de se aproximar e contactar com a vítima, bem como apresentações semanais no órgão de polícia criminal do lugar de residência.