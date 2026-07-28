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FNE apoia remuneração dos professores corretores dos exames

28 jul, 2026 - 03:13 • Rita Vila Real , Pedro Caeiro

A Federação Nacional da Educação vê com bons olhos a medida do Ministério da Educação, mas alerta que não é a remuneração que motiva o trabalho dos docentes.

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A Federação Nacional de Educação (FNE) considera "inteiramente justa" a medida de apoio aos professores corretores dos Exames Nacionais anunciado pelo Ministério da Educação.

Em entrevista à Renascença, o secretário-geral da FNE, Pedro Barreiros, diz que a compensação "reconhece o enorme esforço dos professores classificadores que este ano trabalharam em condições particularmente exigentes".

"O valor agora fixado, embora constitua um sinal positivo, está longe de refletir a verdadeira dimensão da responsabilidade assumida, da complexidade das tarefas realizadas, do tempo que foi investido e do esforço exigido aos docentes", diz o dirigente da FNE.

"Mais do que o valor em si, importa é que a sociedade reconheça o empenho e o profissionalismo dos professores", acrescenta Barreiros.

"Quando todo este processo começou, o pagamento era zero e os professores não deixaram de o fazer", enfatiza.

Para a FNE, os professores são motivados "pelo brio profissional mais do que pela remuneração".

Apesar de ver com bons olhos a medida, o secretário-geral da FNE defende a criação de um "regime permanente" para remunerar a função de corretor, de modo a clarificar "as regras, a forma de pagamento e o valor, para não ficarmos dependentes a cada ano, a cada momento e a cada dificuldade de um despacho que possa definir os valores, especificamente para aquele período temporal".

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