Fogo em Valpaços com três frentes ativas e reforço de meios

O incêndio que deflagrou esta terça-feira à tarde no concelho de Valpaços, distrito de Vila Real, lavrava pelas 22h30 com três frentes ativas, estando a decorrer o reforço dos meios de combate, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

Fonte da GNR de Vila Real referiu à Lusa, pelas 22h50, que a Estrada Nacional 213 (EN 213), que liga Valpaços a Chaves, mantinha-se cortada na zona do incêndio.

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O comandante do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Tâmega e Barroso, Artur Mota, indicou à Lusa que as três frentes estão a dar "muito trabalho", com o incêndio a contar com uma "grande extensão".

A principal dificuldade para o combate durante a noite é a baixa humidade, realçou, acrescentando que está a decorrer o reforço de meios, desde várias zonas do país.

Artur Mota referiu ainda que não há registo de localidades em perigo ou de feridos.

O alerta para o fogo foi dado pelas 15h00 no Cabeço, Ervões, concelho de Valpaços.

De acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 22h45 estavam no terreno 336 operacionais, apoiados por 104 viaturas.