Fogo na Guarda obriga ao corte da autoestrada A25 e EN16. 400 operacionais no terreno

A autoestrada A25 e a Estrada Nacional (EN) 16 estão cortadas, em ambos os sentidos, entre a Guarda e o Alto do Leomil, no concelho de Almeida, devido ao fogo que está a lavrar naquela zona do distrito da Guarda, disse a Proteção Civil.

"A circulação foi interrompida pelas 12h20 entre o nó da Guarda e o Alto do Leomil, na A25, e entre o cruzamento da localidade de Amoreira, no concelho de Almeida, e Pínzio, no concelho de Pinhel, na EN16, devido à progressão das chamas", adiantou fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela à agência Lusa.

No caso da A25, a alternativa é a Estrada Nacional 221, que liga a Guarda a Almeida, passando por Pinhel e Figueira de Castelo Rodrigo.

Na EN16, o percurso alternativo recomendado pelas autoridades é a estrada que liga a localidade de Parada (Almeida), ao Rochoso e à cidade da Guarda.

O fogo deflagrou pelas 13h51 de segunda-feira no Rochoso (Guarda) e continua a lavrar nos limites dos concelhos da Guarda, Almeida e Sabugal.

No combate às chamas estão cinco meios aéreos, 390 operacionais e 118 veículos e oito meios aéreos.

Segundo fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, cinco bombeiros sofreram ferimentos ligeiros na noite de segunda-feira enquanto combatiam as chamas. Outros dois feridos foram registados noutro incêndio em Vila Verde que, entretanto, entrou em fase de resolução.

[Notícia atualizada às 14h20 de 28 de julho de 2026 para dar conta do corte de estradas e atualizar operacionais no terreno]