Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 28 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Fogos

Incêndio em Valpaços mobiliza quase 200 operacionais

28 jul, 2026 - 20:40 • Lusa

Vento no local está a dificultar o combate ao fogo.

A+ / A-

Um incêndio que deflagrou esta terça-feira em Ervões, no concelho de Valpaços, está a ser combatido por 199 operacionais, apoiados por 59 veículos e dois meios aéreos.

O fogo começou por volta das 15h00 e pelas 18h15 queimava floresta naquele concelho do distrito de Vila Real, existindo "muito vento no local", adiantou à Lusa o comandante Artur Mota.

"Está a arder com intensidade, já passou a EN [Estrada Nacional] 213, entre Valpaços e Chaves, portanto, está a progredir bastante. Temos bastantes meios no local, mas, com o vento e o tipo de combustível, a eficácia não é a que desejávamos", frisou o responsável.

Segundo o responsável, pelas 18h15 não havia qualquer povoação ameaçada pelas chamas.

"O fogo vai em direção [à localidade de] Fornos do Pinhal, mas ainda está bastante distante. A nossa expectativa é a de que, com a rotação dos ventos, com uma diminuição prevista para as 20:00, [consigamos] aguentá-lo até lá e depois fazer combate direto antes de chegar às aldeias", adiantou.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 28 jul, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Chamas ainda estão fora de controle” na região de Bordéus, diz autarca luso-descendente

França

“Chamas ainda estão fora de controle” na região de Bordéus, diz autarca luso-descendente

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de Abril pôs-me a música no colo"

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de (...)

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de nota

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de n(...)

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais