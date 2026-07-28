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Incêndios. Mais de 300 operacionais combatem chamas na Guarda

28 jul, 2026 - 07:12 • João Malheiro com Lusa

Fogo na Guarda tem três frentes ativas. Sete bombeiros ficaram feridos nas últimas 24 horas.

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[Atualizado às 10h00]

São já mais de 300 operacionais no terreno a combater o incêndio na Guarda que, segundo a Lusa, está com três frentes ativas pelas 10h00 desta terça-feira.

Os últimos dados do site da Proteção Civil apontam 325 operacionais no terreno, apoiados por 95 viaturas e 11 meios aéreos. Sete bombeiros ficaram feridos durante o combate aos incêndios, segundo dados das primeiras horas desta terça-feira.

Cinco deles ficaram feridos nas operações que estão a fazer face às chamas na Guarda. Os restantes dois feridos foram registados no incêndio em Vila Verde, que entretanto entrou em fase de resolução. Um dos bombeiros teve de ser assistido no local.

O incêndio florestal que deflagrou às 12h00 de segunda-feira em Barros, Vila Verde, distrito de Braga, entrou em resolução às 03h22 desta terça-feira, disse à Lusa fonte do comando sub-regional do Cávado da Proteção Civil.

No local mantinham, pelas 06h30, 128 operacionais, apoiados por 36 meios terrestres.

Já o fogo florestal em Penafiel, no Porto, que começou na segunda-feira, entrou em resolução cerca das 07h00, de acordo com a Proteção Civil. Às 07h30 mantinham-se no local 208 operacionais e 69 veículos.

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