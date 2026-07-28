Incêndios. Sete bombeiros feridos no combate às chamas

Sete bombeiros ficaram feridos durante o combate aos incêndios, segundo dados das primeiras horas desta terça-feira.

Cinco deles ficaram feridos nas operações que estão a fazer face às chamas na Guarda, que continua a ser o único fogo ainda ativo.

Os últimos dados do site da Proteção Civil apontam 297 operacionais no terreno, apoiados por 88 viaturas e um meio aéreo.

Os restantes dois feridos foram registados no incêndio em Vila Verde, que entretanto entrou em fase de resolução. Um dos bombeiros teve de ser assistido no local.

O incêndio florestal que deflagrou às 12h00 de segunda-feira em Barros, Vila Verde, distrito de Braga, entrou em resolução às 03h22 desta terça-feira, disse à Lusa fonte do comando sub-regional do Cávado da Proteção Civil.

No local mantinham, pelas 06h30, 128 operacionais, apoiados por 36 meios terrestres.



Já o fogo florestal em Penafiel, no Porto, que começou na segunda-feira, entrou em resolução cerca das 07h00, de acordo com a Proteção Civil. Às 07h30 mantinham-se no local 208 operacionais e 69 veículos.