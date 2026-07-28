Infestação de pulgas dita encerramento de escola básica na Maia

A Escola Básica (EB) do Paço, em Águas Santas, foi encerrada temporariamente devido a uma infestação de pulgas na zona envolvente, anunciou esta terça-feira a Câmara da Maia que revela aguardar autorização do Ministério Público para desinfestar uma casa vizinha.

Segundo o comunicado, os cerca de 50 alunos inscritos nas atividades de julho do Programa Educação em Férias foram transferidos para a EB de Parada, a cerca de 20 quilómetros de distância, garantindo-se a continuidade das atividades em condições de segurança.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.



A autarquia maiata, no distrito do Porto, assinala que, de "acordo com os relatórios do Delegado de Saúde Coordenador, datados de 17 e 20 de julho de 2026, existe uma habitação identificada como o mais provável foco da infestação, cuja intervenção é considerada indispensável para eliminar definitivamente o problema e evitar novas infestações".

Desde então, prossegue o comunicado, o município do distrito do Porto desenvolveu "um conjunto alargado de intervenções, em articulação com a Autoridade de Saúde, tendo já sido realizadas sucessivas ações de desinfestação na via pública, nos espaços exteriores da escola, num dos edifícios escolares e noutras áreas consideradas prioritárias".