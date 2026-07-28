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Lei que permite confisco de bens sem haver condenação entra em vigor em setembro

28 jul, 2026 - 12:35 • Lusa

Presidente da República considerou que esta e uma outra lei que visa agilizar os processos penais, que entra também a vigor a 01 de setembro, são "passos no sentido certo" para a "promoção da celeridade na administração da Justiça".

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A lei que modifica o mecanismo da perda alargada de bens, permitindo o confisco dos lucros do crime mesmo que o arguido não seja condenado, entra em vigor a 01 de setembro, segundo o diploma hoje publicado.

De acordo com a lei publicada em Diário da República, a perda de bens a favor do Estado poderá ocorrer, tendo sido instaurado procedimento criminal, mesmo em caso de doença ou morte do arguido ou prescrição ou amnistia dos crimes.

O diploma, que transpõe uma diretiva europeia, foi aprovado em Conselho de Ministros em dezembro de 2025 e na Assembleia da República em junho de 2026 e decorre da Agenda Anticorrupção aprovada pelo Governo em junho de 2024.

Aquando da promulgação do diploma, em 17 de julho de 2026, o Presidente da República considerou que esta e uma outra lei que visa agilizar os processos penais, que entra também a vigor a 01 de setembro, são "passos no sentido certo" para a "promoção da celeridade na administração da Justiça".

"Uma Justiça que tarda é uma Justiça que não cumpre as exigências de um Estado democrático de direito, frustrando as expectativas dos cidadãos. Uma Justiça que não dá a resposta pretendida gera desconfiança e desilusão no funcionamento da República", defendeu António José Seguro, numa nota divulgada no "site" da Presidência da República.

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