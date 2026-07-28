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Linha Vermelha do Metro de Lisboa interrompida entre Aeroporto e Chelas

28 jul, 2026 - 19:18 • Maria João Costa , Diogo Camilo

Uma rotura de água junto à estação de Encarnação e a invasão de linha por um indivíduo na estação de Cabo Ruivo fazem com que a circulação só esteja a ocorrer entre as estações de Chelas e São Sebastião.

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A Linha Vermelha do Metropolitano de Lisboa está esta terça-feira interrompida devido dois incidentes diferentes, segundo fonte da PSP à Renascença.

Uma rotura de água junto à estação de Encarnação e a invasão de linha por um indivíduo na estação de Cabo Ruivo fazem com que a circulação só esteja a ocorrer entre as estações de Chelas e São Sebastião.

De acordo com informação do Metropolitano de Lisboa, a circulação foi interrompida às 18h34, que aponta o motivo como "causa alheia" e "não é possível prever a duração" até ao restabelecimento.

[em atualização]

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