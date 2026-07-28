Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 28 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Seis meses de Kristin

Mais de 200 mil casas foram afetadas pela tempestade Kristin

28 jul, 2026 - 14:32 • Tomás Anjinho Chagas

Comboio de tempestades vai ter impacto de 5 300 milhões de euros, dos quais 3 600 já chegaram ao terreno. Prejuízos no setor da habitação derraparam 25%, mas o mesmo não deve acontecer com o impacto total.

A+ / A-

A tempestade Kristin provocou estragos em mais de 200 mil casas na região Centro.

A informação foi avançada pelo coordenador da Estrutura de Missão para a Recuperação da Região Centro, Paulo Fernandes, numa conferência de imprensa esta terça-feira em Leiria, para fazer o balanço no dia em que se assinalam os seis meses da passagem da tempestade Kristin, que devastou a região.

Paulo Fernandes afirma que estes seis meses são o "culminar de uma primeira fase muito exigente" e o passar a uma segunda fase na resposta à crise.

O antigo autarca do Fundão revela que até agora, já foram mobilizados 4 386 milhões de euros para a resposta. Sendo que, até agora, a estimativa dos danos fixa-se nos 5 300 milhões de euros.

Deste valor total, 3 600 milhões de euros já estão implementados no terreno.

Habitações

Quanto às habitações afetadas, Paulo Fernandes revela que mais de 200 mil foram afetadas e abriram processos, para receber apoios do Estado ou das seguradoras.

Em números, representa mais de 770 milhões de euros em estragos. Foram mais de 36 mil candidaturas de habitação recebidas pela estrutura de missão. Paulo Fernandes revela que "estamos na parte final" desse processo.

Mais de 620 milhões de euros já foram pagos às pessoas que tiveram danos nas habitações.

O valor médio pago de apoio a cada habitação é maior quando provém do Estado. No caso do apoio público o valor médio do aoio é de 4 284 euros, já no caso das seguradoras, o valor médio situa-se nos 3 695 euros.

O impacto da tempestade Kristin nas habitações foi 25% maior do que o inicialmente previsto. No entanto, Paulo Fernandes não acredita que isso venha a acontecer também no impacto global. Ou seja, o impacto global da tempestade deve manter-se nos 5 300 milhões de euros.

Falta de mão de obra

Em resposta aos jornalistas, Paulo Fernandes revela que o principal problema registado na resposta prende-se com a falta de mão de obra, e não tanto com falta de financiamento.

O coordenador da Estrutura de Missão diz que falta "mão de obra especializada", desde "pedreiros" a eletricistas ou canalizadores, e que o facto de serem muitas "obras pequenas" em várias casas, dificulta o processo de apoio.

"Impossível" ter tudo resolvido em dezembro de 2027

Paulo Fernandes revela ainda que é "impossível" que todos os apoios estejam implementados no final do próximo ano - altura em que a estrutura de missão supostamente vai ser extinta.

O coordenador desta missão garante que tudo fará para ter praticamente tudo "encarrilado" no final de 2027, mas assume que não é possível "fazer milagres".

Desemprego não aumentou

No final da conferência de imprensa, que durou quase duas horas, Paulo Fernandes foi questionado sobre o número de empresas que fecharam porque não aguentaram com o impacto dos estragos e assumiu que não tem esses dados.

Ainda assim, o coordenador da estrutura de missão revelou que os números de desemprego na região, em comparação com dezembro de 2025 (antes da passagem do comboio de tempestades) está estabilizado. Por outras palavras, o número de pessoas em situação de desemprego não aumentou.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 28 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Chamas ainda estão fora de controle” na região de Bordéus, diz autarca luso-descendente

França

“Chamas ainda estão fora de controle” na região de Bordéus, diz autarca luso-descendente

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de Abril pôs-me a música no colo"

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de (...)

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de nota

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de n(...)

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais