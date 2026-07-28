Mais de metade dos alunos do 9º ano tiveram negativa na prova de Matemática

As médias nacionais das provas finais, que os alunos do ensino básico fizeram em junho, desceram.

De acordo com os dados disponibilizados pelo Júri Nacional de Exames (JNE), a média nacional da prova de Matemática do 9º ano, três anos depois, voltou a terreno negativo. Foi de 49%, menos três pontos face ao ano passado.

É preciso recuar a 2022 para encontrar a média nacional inferior, quando se situou nos 45%.

Na prova de Matemática, dos 96.853 alunos, 54,4% tiveram nota negativa, 220 alunos tiveram zero e 1.355 obtiveram nota máxima.

Também a média nacional da prova final de Português do 9º ano baixou três pontos, mas mantém-se positiva, nos 55%, mas quase 40% dos alunos tiveram nota negativa, um valor que subiu face ao ano passado quando foram cerca de 31%.

Dos 94.455 alunos que fizeram esta prova, 34 tiveram nota máxima e 18 tiveram zero.

Estes dados apenas incluem as provas de Português e Matemática efetuadas pela generalidade dos alunos, não englobando os estudantes com necessidades educativas especiais ou que têm o Português como Língua não Materna.