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Mais de metade dos alunos do 9º ano tiveram negativa na prova de Matemática

28 jul, 2026 - 15:40 • Fátima Casanova

Médias nacionais de Matemática e de Português do 9º ano baixaram três pontos. A de Matemática regressou a terreno negativo depois de três anos acima dos 50%.

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As médias nacionais das provas finais, que os alunos do ensino básico fizeram em junho, desceram.

De acordo com os dados disponibilizados pelo Júri Nacional de Exames (JNE), a média nacional da prova de Matemática do 9º ano, três anos depois, voltou a terreno negativo. Foi de 49%, menos três pontos face ao ano passado.

É preciso recuar a 2022 para encontrar a média nacional inferior, quando se situou nos 45%.

Na prova de Matemática, dos 96.853 alunos, 54,4% tiveram nota negativa, 220 alunos tiveram zero e 1.355 obtiveram nota máxima.

Também a média nacional da prova final de Português do 9º ano baixou três pontos, mas mantém-se positiva, nos 55%, mas quase 40% dos alunos tiveram nota negativa, um valor que subiu face ao ano passado quando foram cerca de 31%.

Dos 94.455 alunos que fizeram esta prova, 34 tiveram nota máxima e 18 tiveram zero.

Estes dados apenas incluem as provas de Português e Matemática efetuadas pela generalidade dos alunos, não englobando os estudantes com necessidades educativas especiais ou que têm o Português como Língua não Materna.

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