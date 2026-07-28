Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 28 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Transportes

Metro do Porto cortado sábado à noite e domingo de manhã entre Trindade e Senhora da Hora

28 jul, 2026 - 18:21 • Lusa

Metro do Porto alerta que todos os clientes deste serviço alternativo STCP devem validar os seus títulos Andante no interior das estações de Metro.

A+ / A-

A circulação do Metro do Porto vai estar interrompida sábado à noite e domingo de manhã entre a Trindade e Senhora da Hora, para a instalação de catenária na futura Linha Rosa, sendo assegurado serviço alternativo de autocarros.

De acordo com uma nota de imprensa divulgada esta terça-feira, a "instalação da catenária na Linha Rosa corta a ligação entre a Trindade e a Senhora da Hora" entre as 22h00 de sábado e as 12h00 de domingo.

Em causa está o objetivo de "fazer a instalação definitiva da catenária a partir do ramal de ligação situado próximo da estação Casa da Música", que ligará a futura Linha Rosa (São Bento – Casa da Música) ao tronco comum das linhas Azul (A), Vermelha (B), Verde (C), Violeta (E) e Laranja (F).

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Trata-se de ligar e integrar, em definitivo, esta nova estrutura com a restante rede", explica a Metro do Porto, garantindo que apesar das estações Trindade e Senhora da Hora ficarem fechadas a trajetos entre si, ficarão "ativas para viagens de e para outras direções".

Linha Rosa. Metro promete acabar com "impedimentos" na baixa do Porto até ao São João

Reportagem

Linha Rosa. Metro promete acabar com "impedimentos" na baixa do Porto até ao São João

O presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte, vis(...)

"Como forma de mitigar os transtornos decorrentes deste corte, é disponibilizado um serviço de transporte alternativo, garantido por autocarros da STCP [Sociedade de Transportes Coletivos do Porto]", que percorrerão, "grosso modo, o mesmo trajeto do Metro com frequências de 10 minutos", à exceção de Ramalde e Viso, em que "as paragens acontecem com um espaçamento de 21 minutos".

A Metro do Porto alerta ainda que todos os clientes deste serviço alternativo STCP devem validar os seus títulos Andante no interior das estações de Metro.

Não é possível o transporte de animais (exceto cães de assistência) que não estejam devidamente acomodados num contentor (saco, mochila ou outro) apropriado para tal, e nos autocarros, "ao contrário do que sucede do Metro, (...) não é permitido o transporte de bicicletas".

"Quanto a trotinetes, elas só podem ser transportadas se estiverem e se mantiverem fechadas", conclui a nota de imprensa.

A Linha Rosa do Metro do Porto, que ligará São Bento à Casa da Música, estará operacional até março de 2027, anunciou o presidente da empresa, Emídio Gomes, em janeiro.

A entrada em funcionamento da Linha Rosa do Metro do Porto chegou a estar prevista para 2024 e o seu prazo foi sendo consecutivamente adiado.

Entre o valor final da empreitada, "300 e poucos milhões" de euros, e os trabalhados adicionais, o valor global final desta obra vai ascender a 420 milhões de euros.

Em causa está uma linha cujo percurso é totalmente subterrâneo entre São Bento e a Casa da Música, no Porto, incluindo as estações intermédias de Hospital Santo António e Galiza, bem como um ramal de ligação ao tronco comum que, após vários atrasos, estava previsto estar pronto no primeiro trimestre deste ano.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 28 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Chamas ainda estão fora de controle” na região de Bordéus, diz autarca luso-descendente

França

“Chamas ainda estão fora de controle” na região de Bordéus, diz autarca luso-descendente

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de Abril pôs-me a música no colo"

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de (...)

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de nota

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de n(...)

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais