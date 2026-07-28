Metro do Porto cortado sábado à noite e domingo de manhã entre Trindade e Senhora da Hora

"Trata-se de ligar e integrar, em definitivo, esta nova estrutura com a restante rede", explica a Metro do Porto, garantindo que apesar das estações Trindade e Senhora da Hora ficarem fechadas a trajetos entre si, ficarão "ativas para viagens de e para outras direções".

Em causa está o objetivo de "fazer a instalação definitiva da catenária a partir do ramal de ligação situado próximo da estação Casa da Música", que ligará a futura Linha Rosa (São Bento – Casa da Música) ao tronco comum das linhas Azul (A), Vermelha (B), Verde (C), Violeta (E) e Laranja (F).

De acordo com uma nota de imprensa divulgada esta terça-feira, a "instalação da catenária na Linha Rosa corta a ligação entre a Trindade e a Senhora da Hora" entre as 22h00 de sábado e as 12h00 de domingo.

A circulação do Metro do Porto vai estar interrompida sábado à noite e domingo de manhã entre a Trindade e Senhora da Hora, para a instalação de catenária na futura Linha Rosa, sendo assegurado serviço alternativo de autocarros.

"Como forma de mitigar os transtornos decorrentes deste corte, é disponibilizado um serviço de transporte alternativo, garantido por autocarros da STCP [Sociedade de Transportes Coletivos do Porto]", que percorrerão, "grosso modo, o mesmo trajeto do Metro com frequências de 10 minutos", à exceção de Ramalde e Viso, em que "as paragens acontecem com um espaçamento de 21 minutos".

A Metro do Porto alerta ainda que todos os clientes deste serviço alternativo STCP devem validar os seus títulos Andante no interior das estações de Metro.

Não é possível o transporte de animais (exceto cães de assistência) que não estejam devidamente acomodados num contentor (saco, mochila ou outro) apropriado para tal, e nos autocarros, "ao contrário do que sucede do Metro, (...) não é permitido o transporte de bicicletas".

"Quanto a trotinetes, elas só podem ser transportadas se estiverem e se mantiverem fechadas", conclui a nota de imprensa.

A Linha Rosa do Metro do Porto, que ligará São Bento à Casa da Música, estará operacional até março de 2027, anunciou o presidente da empresa, Emídio Gomes, em janeiro.

A entrada em funcionamento da Linha Rosa do Metro do Porto chegou a estar prevista para 2024 e o seu prazo foi sendo consecutivamente adiado.

Entre o valor final da empreitada, "300 e poucos milhões" de euros, e os trabalhados adicionais, o valor global final desta obra vai ascender a 420 milhões de euros.

Em causa está uma linha cujo percurso é totalmente subterrâneo entre São Bento e a Casa da Música, no Porto, incluindo as estações intermédias de Hospital Santo António e Galiza, bem como um ramal de ligação ao tronco comum que, após vários atrasos, estava previsto estar pronto no primeiro trimestre deste ano.