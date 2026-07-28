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Teste do pezinho no 1.º semestre

Natalidade volta a aumentar em Portugal

28 jul, 2026 - 06:00 • Anabela Góis

Nos primeiros seis meses do ano, mais de 43 mil recém-nascidos fizeram o Rastreio Neonatal. Foram mais 931, face ao primeiro semestre de 2025. Lisboa, Porto e Setúbal registaram aumento do número de testes, Bragança continua a ser o distrito onde nascem menos bebés.

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Entre janeiro e junho deste ano, um total de 43.181 recém-nascidos fizeram o Rastreio Neonatal, conhecido como “teste do pezinho”. Foram mais 931 do que o mesmo período do ano passado.

Mantém-se assim a tendência de aumento registada nos últimos anos: no primeiro semestre de 2025 tinham sido estudados 42.250 recém-nascidos, mais 966 do que no período homólogo de 2024.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge os distritos onde habitualmente nascem mais bebés – Lisboa, Porto e Setúbal – registaram todos um aumento de testes: Lisboa registou mais 210 rastreios; o Porto mais 301 e Setúbal mais 184. Braga contrariou a tendência e registou até junho menos 60 rastreios.

No polo oposto, Bragança continua a ser o distrito onde nascem menos bebés: apenas 263 no primeiro semestre deste ano, ainda assim, mais três do que no ano passado.

O mês de janeiro, com 7908 recém-nascidos foi, até agora, o mês em que nasceram mais bebés

Os dados do rastreio neonatal dizem respeito ao número de bebés rastreados e não ao número efetivo de nascimentos. Ainda assim, e porque tem uma taxa de cobertura próxima dos 100%, é um excelente barómetro da natalidade.

Coordenado pelo Instituto Ricardo Jorge, através da Unidade de Rastreio Neonatal, Metabolismo e Genética, o programa permite detetar precocemente dezenas de doenças hereditárias e congénitas.

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