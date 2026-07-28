Natalidade volta a aumentar em Portugal

Entre janeiro e junho deste ano, um total de 43.181 recém-nascidos fizeram o Rastreio Neonatal, conhecido como “teste do pezinho”. Foram mais 931 do que o mesmo período do ano passado.

Mantém-se assim a tendência de aumento registada nos últimos anos: no primeiro semestre de 2025 tinham sido estudados 42.250 recém-nascidos, mais 966 do que no período homólogo de 2024.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge os distritos onde habitualmente nascem mais bebés – Lisboa, Porto e Setúbal – registaram todos um aumento de testes: Lisboa registou mais 210 rastreios; o Porto mais 301 e Setúbal mais 184. Braga contrariou a tendência e registou até junho menos 60 rastreios.

No polo oposto, Bragança continua a ser o distrito onde nascem menos bebés: apenas 263 no primeiro semestre deste ano, ainda assim, mais três do que no ano passado.