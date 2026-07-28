Polícia Judiciária detém na Lourinhã três pessoas por rapto, extorsão e roubo

Três pessoas foram detidas na Lourinhã por suspeitas de rapto, extorsão, roubo e ofensas à integridade física, em Torres Vedras e em Leiria, anunciou esta terça-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ explicou que o caso aconteceu em dezembro de 2024, quando uma pessoa foi atraída para uma falsa promessa de trabalho, numa casa na zona de Torres Vedras, por duas mulheres e um homem com idades entre os 29 e os 37 anos.

Nesse local, a vítima "foi surpreendida por um grupo de quatro pessoas, que durante cerca de três horas a ameaçaram, privando-a de liberdade, exigindo ainda à sua família o pagamento de uma quantia de 40 mil euros, resultante de uma suposta dívida, por serviços de construção civil anteriormente não executados".

Já em abril de 2026, os suspeitos agora detidos no âmbito da "Operação Ellen", da Unidade Nacional Contraterrorismo, foram até à casa da vítima, na zona de Leiria, numa "nova e particularmente grave incursão criminosa", descreveu a PJ. .

Os detidos invadiram a casa da vítima, tendo a Polícia Judiciária acrescentado que tanto a vítima como a sua mulher foram alvo de agressões graves e ameaças num contexto de violência extrema.

"Sob forte coação, [as vítimas] foram ainda compelidas a realizar transferências bancárias no valor global de cerca de 16 mil euros", lê-se no comunicado, que acrescenta que os detidos serão presentes a primeiro interrogatório no Tribunal de Loures para aplicação das respetivas medidas de coação. .