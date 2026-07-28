Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 28 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

São Brás de Alportel. Piscinas descobertas encerradas por contaminação da água

28 jul, 2026 - 14:10 • Lusa

A autarquia garantiu que a prioridade é a segurança dos utentes e adiantou que, "além do controlo e tratamento regular do equipamento", foram também "reforçadas as ações de manutenção e realizadas novas análises laboratoriais para garantir o restabelecimento da qualidade da água e a reabertura do espaço em total segurança" para os banhistas.

A+ / A-

As piscinas descobertas da vila de São Brás de Alportel estão encerradas temporariamente, desde sábado, depois de análises à água terem confirmado a existência de contaminação por estafilococos, divulgou a autarquia do distrito de Faro.

Numa informação divulgada nas redes sociais, o município diz ter decretado o encerramento temporário ao público do complexo depois de, "no âmbito do controlo regular da qualidade da água balnear", as análises microbiológicas terem detetado a presença de "valores de estafilococos acima dos valores de referência".

Foram adotados os procedimentos protocolados pelas autoridades de saúde para casos de contaminação da água das piscinas por estafilococos e o espaço vai ficar encerrado até novas análises confirmarem a inexistência de valores prejudiciais para a saúde dos utilizadores, justificou o município.

A autarquia garantiu que a prioridade é a segurança dos utentes e adiantou que, "além do controlo e tratamento regular do equipamento", foram também "reforçadas as ações de manutenção e realizadas novas análises laboratoriais para garantir o restabelecimento da qualidade da água e a reabertura do espaço em total segurança" para os banhistas.

A Câmara de São Brás de Alportel esclareceu que a "reabertura será comunicada logo que estejam reunidas todas as condições" de segurança nas piscinas descobertas da vila serrana algarvia, mas sem estimar uma data para voltar a abrir as portas do equipamento ao público.

O Complexo de Piscinas Municipais Descobertas de São Brás de Alportel foi construído em 1989, constituindo o núcleo mais antigo do Parque de Desporto Municipal.

As piscinas estão em funcionamento durante o período de verão e até ao dia 13 de setembro.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 28 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Chamas ainda estão fora de controle” na região de Bordéus, diz autarca luso-descendente

França

“Chamas ainda estão fora de controle” na região de Bordéus, diz autarca luso-descendente

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de Abril pôs-me a música no colo"

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de (...)

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de nota

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de n(...)

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais