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Seis carros e 300 pessoas retiradas de habitações devido a fogo em garagem em Setúbal

28 jul, 2026 - 09:12 • Lusa

Nenhuma pessoa do bloco de prédios intervencionado sofreu ferimentos.

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Cerca de 300 pessoas tiveram de ser retiradas das suas habitações hoje de noite, em Setúbal, devido a um incêndio num estacionamento subterrâneo, onde arderam seis veículos, disse à Lusa fonte da proteção civil.

Nenhuma pessoa do bloco de prédios intervencionado sofreu ferimentos, neste fogo que começou num automóvel e se propagou a outros, adiantou a fonte do comando Sub-regional da Península de Setúbal.

O alerta foi dado perto das 02h00 e a situação foi dada como resolvida depois das 03h00.

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