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Seis meses depois da tempestade Kristin, "ainda há telhados com lonas" em Leiria

28 jul, 2026 - 08:00 • Hugo Monteiro

O presidente da autarquia diz que o principal problema continua a ser "a falta de mão de obra" para reabilitar as casas que a tempestade destruiu. Ainda assim, "a grande maioria das habitações já foi reconstruída".

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Meio ano após a passagem da tempestade Kristin pela região Centro, ainda são visíveis os estragos que o forte vento e a chuva intensa provocou no concelho de Leiria.

Em entrevista à Renascença, o presidente da Câmara, Gonçalo Lopes, diz que "nas diversas freguesias" continua a haver "telhados com lonas e com outro tipo de coberturas temporárias", assim como "a montagem de muitos andaimes para fazer trabalhos de reconstrução de casas". Apesar disso, "a grande maioria das habitações já foi reconstruída".

O principal problema continua a ser "a falta de mão de obra" para reabilitar as casas que a tempestade destruiu.

"Aquilo que ouvimos das pessoas com quem falamos sobre este assunto é que há dificuldade em arranjar mão-de-obra para executar estes trabalhos. Muitas vezes, não é uma questão financeira, é mesmo o problema da mão-de-obra", aponta o autarca de Leiria.

Esta é uma das razões que explica que haja muitas intervenções em curso. "Muitas destas freguesias têm muita emigração e, portanto, é neste período de julho e agosto que os emigrantes regressam e têm a oportunidade de poderem acompanhar estes trabalhos ou de eles próprios os realizarem".

Paralelamente, há também "os atrasos nos apoios atribuídos pelo Estado e nas indemnizações das companhias de seguros", o que faz com que "a reconstrução das habitações esteja mais demorada".

Nestas declarações à Renascença, o presidente da Câmara de Leiria conta que deram entrada, na plataforma da CCDR, no caso do concelho de Leiria, 10.807 candidaturas a apoios por parte de munícipes que viram as suas habitações danificadas. Destas, a Câmara já analisou e processou 8.457.

"Estão ainda por analisar 2.350 candidaturas e a perspetiva que temos é a de concluir este processo no mês de setembro", diz Gonçalo Lopes

O autarca revela que, quanto a materiais resultantes da destruição de habitações, entre o mês de fevereiro até fim de junho, "foram retiradas cerca de seis mil toneladas de resíduos".

"É um valor assustador e que tínhamos a sensação de que iria abrandar fortemente, mas a verdade é que continuamos a verificar que, em muitos dos pontos, a recolha destes materiais destruídos continua a acontecer".

"É uma operação que ainda decorre" e "é uma outra evidência de como o processo ainda está em curso no que respeita à reconstrução das casas".

Limpeza da floresta por prioridades

No que respeita à limpeza da área florestal, onde ainda há toneladas de madeira um pouco por toda a região de Leiria, o autarca conta que "o trabalho que se desenvolveu inicialmente foi muito direcionado para a desobstrução de vias florestais", tendo sido possível "fazer essa desobstrução em cerca de 87% da sua extensão" pelo que o concelho "tem hoje os caminhos desimpedidos".

"Tendo em conta que o concelho tem uma área de floresta tombada aproximada de 10 mil hectares, que corresponde mais ou menos à dimensão do concelho de Lisboa, a limpeza tem de ser feita por fases", destaca.

"Era impossível ter feito tudo nestes seis meses", pelo que foi necessário "fazer opções" e "tomar decisões de gestão", dando prioridade "às zonas mais perigosas", colocando-as "em primeiro lugar".

Resposta "extraordinária" das empresas

Relativamente à parte económica, "houve uma resposta extraordinária do setor empresarial de Leiria", o que é, diz o autarca, "um fator bastante positivo".

"Houve uma forte união em torno da economia", com muitas empresas "a manter a sua atividade", sendo "poucas as empresas que encerraram", confirma Gonçalo Lopes.

"Algumas estão a trabalhar ainda com as naturais limitações, mas a reação foi extremamente positiva", sublinha, reforçando: "Todos aderiram a este princípio da necessidade de união para reerguer o concelho."

Nesta entrevista à Renascença, o presidente da Câmara de Leiria reconhece a importância das "várias medidas de apoio do Estado", nomeadamente "as relacionadas com o apoio na segurança social", que "criaram uma capacidade financeira importante, porque a tesouraria não foi tão pressionada durante os últimos meses".

"Há também quem já tenha recebido dinheiro dos seguros, o que fez com que a atividade retomasse, e até houve empresas que ajudaram empresas concorrentes a manterem os seus compromissos comerciais."

"Isso fez com que não perdêssemos, em termos de PIB, um valor que fosse catastrófico para a região, o que permitiu garantir os postos de trabalho", remata.

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