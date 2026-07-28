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Viagens de residentes aumentam 7% para máximo histórico no 1.º trimestre

28 jul, 2026 - 11:42 • Lusa

Esta evolução reflete o abrandamento do crescimento das viagens em território nacional, que totalizaram 4,6 milhões, e a aceleração do crescimento das viagens com destino ao estrangeiro, num total de 923,8 mil deslocações.

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As viagens dos residentes em Portugal aumentaram 7,0% no primeiro trimestre, em termos homólogos, registando um máximo histórico para este período do ano, sobretudo impulsionadas pelo aumento de 30,0% das deslocações ao estrangeiro, informou o INE esta terça-feira.

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"Esta evolução reflete o abrandamento do crescimento das viagens em território nacional (aumento de 3,4%, após 12,8% no trimestre anterior), que totalizaram 4,6 milhões (83,4% do total de deslocações), e a aceleração do crescimento das viagens com destino ao estrangeiro (mais 30,0%; 15,7% no quarto trimestre de 2025), num total de 923,8 mil deslocações (16,6% do total)", detalha o Instituto Nacional de Estatística (INE).

No último trimestre do ano passado, as viagens dos residentes em Portugal tinham aumentado 13,2% em termos homólogos.

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