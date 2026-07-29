Aproveitar mar mais quente a norte? Água vai arrefecer nos próximos dias

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê uma ligeira descida da temperatura da água do mar no litoral Oeste nos próximos dias.

Em declarações à Renascença, a meteorologista Alexandra Fonseca explica que "o vento do quadrante Oeste", com variações de Norte durante a tarde, "provoca o que chamamos de afloramento das águas do mar junto à costa".

Isto significa que "as águas que estão em mais profundidade sobem à superfície e tornam-na mais fria". Assim, os modelos do IPMA apontam para "uma pequena descida da temperatura" da água do mar, voltando a valores mais habituais.

Terminará, assim, um período em que a temperatura da água do mar nas praias do Norte esteve mais elevada do que o normal, superando mesmo os níveis do Algarve.

Próxima semana sem calor excessivo

Nas previsões para o estado do tempo para os próximos dias, a meteorologista Alexandra Fonseca assinala que as temperaturas começaram esta quarta-feira a descer, o que, na quinta-feira, continuará a acontecer.

"Depois, o valor das temperaturas deverá manter-se", porque "o facto de termos o anticiclone bem estabelecido no Atlântico, faz com que entre ar mais marítimo e que as temperaturas não subam, como irão subir em Espanha, nem que se preveja qualquer onda de calor para os próximos 10 dias".

Na próxima semana, "para além de pequenas variações de um ou dois graus, não é previsível grandes mudanças ou um aumento muito exagerado de temperatura".