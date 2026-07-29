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Dominado o incêndio na Guarda

29 jul, 2026 - 03:54 • Lusa

As chamas foram dominadas ao início da madrugada desta quarta-feira.

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O fogo que começou na Guarda e atingiu os concelhos vizinhos de Almeida, Pinhel e Sabugal foi dominado na madrugada desta quarta-feira, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

O incêndio, que deflagrou ao início da tarde de segunda-feira em Rochoso, no distrito da Guarda, foi dominado à 01H00, indicou à Lusa fonte do Comando Sub-regional das Beiras e Serra da Estrela.

Por volta das 03H15, encontravam-se no terreno 606 operacionais auxiliados por 188 viaturas, de acordo com o portal da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Em declarações aos jornalistas no terreno na terça-feira à noite, o comandante João Rodrigues, do Comando Sub-regional das Beiras e Serra da Estrela, indicou que a área afetada pelo incêndio era de 4.000 hectares e o perímetro de 40 quilómetros.

Fonte da GNR indicou à Lusa, pelas 0h10, que a A25 e a EN16 já tinham sido reabertas, após os cortes devido ao incêndio.

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