Dominado o incêndio na Guarda

O fogo que começou na Guarda e atingiu os concelhos vizinhos de Almeida, Pinhel e Sabugal foi dominado na madrugada desta quarta-feira, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

O incêndio, que deflagrou ao início da tarde de segunda-feira em Rochoso, no distrito da Guarda, foi dominado à 01H00, indicou à Lusa fonte do Comando Sub-regional das Beiras e Serra da Estrela.

Por volta das 03H15, encontravam-se no terreno 606 operacionais auxiliados por 188 viaturas, de acordo com o portal da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Em declarações aos jornalistas no terreno na terça-feira à noite, o comandante João Rodrigues, do Comando Sub-regional das Beiras e Serra da Estrela, indicou que a área afetada pelo incêndio era de 4.000 hectares e o perímetro de 40 quilómetros.

Fonte da GNR indicou à Lusa, pelas 0h10, que a A25 e a EN16 já tinham sido reabertas, após os cortes devido ao incêndio.