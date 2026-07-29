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Comércio internacional

Exportações e importações cresceram no 2.º trimestre de 2026

29 jul, 2026 - 13:05 • Redação*

“A estimativa rápida do Comércio Internacional de bens do 2º trimestre de 2026 aponta para aumentos em ambos os fluxos: +10,0% nas exportações e +8,2% nas importações, em termos nominais e face ao período homólogo”, partilhou o INE.

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As exportações e importações portuguesas cresceram no 2º trimestre de 2026, mas quando excluídas as transações sem transferência de propriedade o acréscimo passa a ser “mais modesto”, segundo dados divulgados, esta quarta-feira, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

“A estimativa rápida do Comércio Internacional de bens do 2º trimestre de 2026 aponta para aumentos em ambos os fluxos: +10,0% nas exportações e +8,2% nas importações, em termos nominais e face ao período homólogo”, partilhou o INE.

Este crescimento invertendo a tendência do trimestre anterior, em que as exportações tiveram um decréscimo de 6,5%. Já as importações registaram um acréscimo de 2,7%.

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No entanto, o crescimento fica bastante mais contido “quando excluídas as transações TTE, ou seja, as transações com vista a ou na sequência de trabalhos por encomenda (sem transferência de propriedade), regista-se um acréscimo mais modesto nas exportações (+2,7%) e uma descida nas importações (-4,9%)” explicou o INE num comunicado de informação à comunicação social.

A discrepância entre os dois indicadores sugere que o forte crescimento nominal das importações está a ser impulsionado sobretudo por este tipo de transações específicas, e não por um aumento generalizado das compras ao exterior.

Já do lado das exportações, ambos os indicadores apontam no mesmo sentido, uma aceleração face ao trimestre anterior, ainda que com intensidades muito diferentes.

Os dados agora divulgados serão atualizados no próximo destaque mensal de estatísticas do comércio internacional, a 7 de agosto e a próxima Estimativa Rápida, referente ao terceiro trimestre de 2026, está agendada para 29 de outubro.

*editado por Daniela Espírito Santo

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