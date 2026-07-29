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Fogo rodeia Vale Telhas e obriga moradores a sair de casa

29 jul, 2026 - 21:05 • Lusa

Todos os habitantes estão a ser confinados na Junta de Freguesia por recomendação das autoridades, embora haja alguns resistentes, que vão ser de ser "obrigados" a deixar as habitações.

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Os moradores da localidade de Vale de Telhas, no concelho de Mirandela, foram esta quarta-feira retirados de casa e estão concentrados na Junta de Freguesia devido ao fogo que está a rodear toda a aldeia, disse a tesoureira da autarquia.

Sónia Mota adiantou à Lusa que todos os habitantes estão a ser confinados na Junta de Freguesia por recomendação das autoridades, embora haja alguns resistentes, que vão ser de ser "obrigados" a deixar as habitações.

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A aldeia, com 150 moradores, está "rodeada pelo fogo", disse a tesoureira, garantido que a progressão do fogo foi "muito rápida".

Segundo a mesma fonte, uma casa de primeira habitação de uma idosa, de "70 e muitos anos", ficou parcialmente destruída, sem condições de habitabilidade.

A idosa abandonou a casa apenas com a "roupa do corpo, um caderno e uma caneta", acrescentou.

"Estava uma pessoa da aldeia com uma cisterna de água [a fazer o combate junto à casa], mas as chamas eram muito altas", relatou Sónia Mota.

Vale de Telhas é uma das aldeias do concelho de Mirandela, no distrito de Bragança, que está a ser fustigada pelo fogo que deflagrou na terça-feira no concelho de Valpaços, distrito de Vila Real, e que hoje chegou àquele concelho vizinho.

Às 20h30, 764 operacionais, 232 meio terrestres e seis meios aéreos faziam o combate às chamas.

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