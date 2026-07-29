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Homem detido no Funchal com arsenal de armas e material militar

29 jul, 2026 - 15:10 • Lusa

O homem, de 57 anos, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial durante esta quarta-feira.

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A PSP deteve na terça-feira um homem, no Funchal, por posse de armas proibidas e apreendeu diverso material militar e munições, indicou esta quarta-feira aquela força policial.

Em comunicado, o Comando Regional da PSP da Madeira refere que a detenção ocorreu no âmbito de um mandado de busca domiciliária, na sequência de uma investigação criminal que decorria há cerca de dois anos.

O homem, de 57 anos, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial durante o dia de hoje.

De acordo com a PSP, "foram apreendidos diversos artigos relacionados com armamento, munições, componentes de armas de fogo, armas brancas e material de natureza militar".

Entre o material apreendido, a polícia destaca um arco e nove flechas, uma arma de ar comprimido, uma arma artesanal, uma espingarda antiga, uma catana, vários carregadores para armas e um medidor de pólvora, além de um escovilhão de limpeza de armas.

A PSP também apreendeu uma "elevada quantidade de invólucros e componentes de munições de vários calibres" e "diverso equipamento de uso militar".

"Todo o material apreendido será agora sujeito aos competentes exames periciais, prosseguindo a investigação sob direção do Ministério Público", salienta a polícia.

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