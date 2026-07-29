Incêndios. Aldeias na linha de fogo em Valpaços obrigam ao reforço de meios

Há duas aldeias na linha de fogo em Valpaços, confirma à Renascença o comandante José Costa, da Autoridade Nacional da Proteção Civil, que adianta que é esperado, nas próximas horas, um reforço de meios.

"É um incêndio que está bastante ativo, ainda com uma frente a arder em direção à localidade de Ervões e outra frente em direção à localidade de Santa Velha", confirmou o comandante, que adiantou que "está a caminho do local um grupo de reforço do distrito de Aveiro e um grupo de reforço do distrito de Coimbra".

A informação é corroborada à Renascença pela vice-presidente de Valpaços, Teresa Pavão, que confirma que as chamas caminham, de facto, em direção à aldeia de Santa Valha.

A aldeia "nunca esteve" em perigo até agora, graças a uma mudança da direção do vento. "A aldeia à volta tem muita cultura de vinha e uma área agrícola bastante cultivada, mas também há muita floresta, portanto, é extremamente preocupante", acrescenta.

A evacuação da aldeia é uma hipótese em cima da mesa, admite a autarca que dá conta ainda de habitações em perigo no lugar de Vilarandelo. "Temos população na linha de fogo, mais concretamente a freguesia de Santa Valha e temos, aqui na zona de Vilarandelo, algumas habitações mais na zona limítrofe da vila que também estão agora com fogo próximo", acrescenta a autarca.

O fogo, que mantém duas frentes ativas, já obrigou ao corte da Estrada Nacional 213 que liga Valpaços a Chaves.

No combate a este fogo, que lavra há mais de 24 horas, estão 441 operacionais, apoiados, a esta altura, por dez meios aéreos. No entanto, a evolução desfavorável da situação no terreno vai obrigar a um reforço de meios.

Outro incêndio é o que lavra em Abragão, no concelho de Penafiel. Mobiliza 54 operacionais e não há, de momento, habitações em risco. "Este incêndio teve início hoje pelas 13h04. Neste momento, prosseguem ações de combate combinadas com descargas de meios aéreos", confirma o comandante José Costa, da Autoridade Nacional da Proteção Civil.