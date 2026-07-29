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Incêndios. Mais de 400 operacionais combatem chamas em Valpaços
29 jul, 2026 - 07:30 • Hugo Monteiro , João Malheiro
Segundo Bruno Sarmento, as chamas progridem em três frentes, uma delas em zona de difícil acesso, e há dois operacionais feridos de forma ligeira.
[Atualizado às 09h00]
O incêndio de Valpaços, no distrito de Vila Real, encontra-se a ser combatido por mais de 400 operacionais e é a situação de maior preocupação no início desta quarta-feira, de acordo com o segundo comandante subregional do Alto Tâmega e Barroso, à Renascença
Segundo Bruno Sarmento, as chamas progridem em três frentes, uma delas em zona de difícil acesso, e há dois operacionais feridos de forma ligeira.
O fogo começou pelas 15h00 desta terça-feira. Pelas 09h00 desta quarta-feira, o site da Proteção Civil indicava que 472 operacionais estavam no terreno, apoiados por 143 viaturas e seis meios aéreos.
O segundo comandante subregional do Alto Tâmega e Barroso refere que as condições climatéricas "não são favoráveis", o que poderá dificultar o trabalho dos bombeiros.
Na última noite foi necessário evacuar, por prevenção, o parque de campismo local. Os campistas ainda não foram autorizados a regressar.
O fogo está nos arredores da cidade, mas ainda não foi preciso retirar populações, nem há perspetivas de que isso venha a ser necessário. No entanto, as chamas ameaçam a zona de abastecimento de água à cidade.
A vice-presidente da Câmara, Teresa Pavão descreve, à Renascença, horas "angustiantes e de grande incerteza".
"Tem sido possível contornar e salvaguardar bens, pessoas e animais, pese embora tenha ardido um armazém agrícola", conta.
Já o incêndio na Guarda está dominado, informação confirmada à Renascença pelo comando sub-regional da Proteção Civil. Ainda assim, no terreno, permanecem mais de 550 operacionais.
As chamas na Guarda destruíram mais de cinco mil hectares de terreno.
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