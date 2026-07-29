Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 29 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Incêndios. Mais de 400 operacionais combatem chamas em Valpaços

29 jul, 2026 - 07:30 • Hugo Monteiro , João Malheiro

Segundo Bruno Sarmento, as chamas progridem em três frentes, uma delas em zona de difícil acesso, e há dois operacionais feridos de forma ligeira.

A+ / A-

[Atualizado às 9h00]

O incêndio de Valpaços, no distrito de Vila Real, encontra-se a ser combatido por mais de 400 operacionais e é a situação de maior preocupação no início desta quarta-feira, de acordo com o segundo comandante subregional do Alto Tâmega e Barroso, à Renascença

Segundo Bruno Sarmento, as chamas progridem em três frentes, uma delas em zona de difícil acesso, e há dois operacionais feridos de forma ligeira.

O fogo começou pelas 15h00 desta terça-feira. Pelas 09h00 desta quarta-feira, o site da Proteção Civil indicava que 472 operacionais estavam no terreno, apoiados por 143 viaturas e seis meios aéreos.

O segundo comandante subregional do Alto Tâmega e Barroso refere que as condições climatéricas "não são favoráveis", o que poderá dificultar o trabalho dos bombeiros.

Na última noite foi necessário evacuar, por prevenção, o parque de campismo local. Os campistas ainda não foram autorizados a regressar.

O fogo está nos arredores da cidade, mas ainda não foi preciso retirar populações, nem há perspetivas de que isso venha a ser necessário. No entanto, as chamas ameaçam a zona de abastecimento de água à cidade.

A vice-presidente da Câmara, Teresa Pavão, descreve, à Renascença, horas "angustiantes e de grande incerteza".

"Tem sido possível contornar e salvaguardar bens, pessoas e animais, pese embora tenha ardido um armazém agrícola", conta.

Já o incêndio na Guarda está dominado, informação confirmada à Renascença pelo comando sub-regional da Proteção Civil. Ainda assim, no terreno, permanecem mais de 550 operacionais.

As chamas na Guarda destruíram mais de cinco mil hectares de terreno.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 29 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Chamas ainda estão fora de controle” na região de Bordéus, diz autarca luso-descendente

França

“Chamas ainda estão fora de controle” na região de Bordéus, diz autarca luso-descendente

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de Abril pôs-me a música no colo"

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de (...)

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de nota

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de n(...)

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais