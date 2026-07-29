Incêndios. Mais de 400 operacionais combatem chamas em Valpaços

[Atualizado às 9h00]

O incêndio de Valpaços, no distrito de Vila Real, encontra-se a ser combatido por mais de 400 operacionais e é a situação de maior preocupação no início desta quarta-feira, de acordo com o segundo comandante subregional do Alto Tâmega e Barroso, à Renascença

Segundo Bruno Sarmento, as chamas progridem em três frentes, uma delas em zona de difícil acesso, e há dois operacionais feridos de forma ligeira.

O fogo começou pelas 15h00 desta terça-feira. Pelas 09h00 desta quarta-feira, o site da Proteção Civil indicava que 472 operacionais estavam no terreno, apoiados por 143 viaturas e seis meios aéreos.

O segundo comandante subregional do Alto Tâmega e Barroso refere que as condições climatéricas "não são favoráveis", o que poderá dificultar o trabalho dos bombeiros.

Na última noite foi necessário evacuar, por prevenção, o parque de campismo local. Os campistas ainda não foram autorizados a regressar.

O fogo está nos arredores da cidade, mas ainda não foi preciso retirar populações, nem há perspetivas de que isso venha a ser necessário. No entanto, as chamas ameaçam a zona de abastecimento de água à cidade.

A vice-presidente da Câmara, Teresa Pavão, descreve, à Renascença, horas "angustiantes e de grande incerteza".

"Tem sido possível contornar e salvaguardar bens, pessoas e animais, pese embora tenha ardido um armazém agrícola", conta.

Já o incêndio na Guarda está dominado, informação confirmada à Renascença pelo comando sub-regional da Proteção Civil. Ainda assim, no terreno, permanecem mais de 550 operacionais.

As chamas na Guarda destruíram mais de cinco mil hectares de terreno.