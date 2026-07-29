Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 29 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Porto

Isenção de portagens a camiões não está a reduzir trânsito na VCI

29 jul, 2026 - 08:55 • João Malheiro

Apesar de aumentar o trânsito na VCI, também se verificaram mais carros a circular na A41.

A+ / A-

A isenção de portagens para camiões na A41 não está a fazer com que o trânsito na Via de Cintura Interna (VCI), no Porto, diminua.

Segundo o "Jornal de Notícias", o tráfego na VCI até aumentou cerca de 3,2% no primeiro mês depois da medida ter entrado em vigor, em março. A Circulação Regional Exterior do Porto também aumento cerca de 6%.

Apesar de aumentar o trânsito na VCI, também se verificaram mais carros a circular na A41. No primeiro mês em que a medida esteve em vigor, circularam por dia 30.265 veículos nesta autoestrada.

Ano a ano, de resto, tem havido um aumento constante de tráfego, se compararmos com os respetivos meses de março anteriores.

A partir de setembro, entra em vigor outra medida: veículos pesados serão proibidos de circular na VCI. De notar que a restrição aplica-se a pesados que usem a via apenas para atravessamento. Ou seja, um camião que tenha como ponto de origem ou destino Vila Nova de Gaia ou Porto poderá circular na VCI, à mesma.

Contudo, a Câmara do Porto ainda não esclareceu como é que isto será fiscalizado.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 29 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Chamas ainda estão fora de controle” na região de Bordéus, diz autarca luso-descendente

França

“Chamas ainda estão fora de controle” na região de Bordéus, diz autarca luso-descendente

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de Abril pôs-me a música no colo"

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de (...)

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de nota

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de n(...)

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais