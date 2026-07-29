Isenção de portagens a camiões não está a reduzir trânsito na VCI

A isenção de portagens para camiões na A41 não está a fazer com que o trânsito na Via de Cintura Interna (VCI), no Porto, diminua.

Segundo o "Jornal de Notícias", o tráfego na VCI até aumentou cerca de 3,2% no primeiro mês depois da medida ter entrado em vigor, em março. A Circulação Regional Exterior do Porto também aumento cerca de 6%.

Apesar de aumentar o trânsito na VCI, também se verificaram mais carros a circular na A41. No primeiro mês em que a medida esteve em vigor, circularam por dia 30.265 veículos nesta autoestrada.

Ano a ano, de resto, tem havido um aumento constante de tráfego, se compararmos com os respetivos meses de março anteriores.

A partir de setembro, entra em vigor outra medida: veículos pesados serão proibidos de circular na VCI. De notar que a restrição aplica-se a pesados que usem a via apenas para atravessamento. Ou seja, um camião que tenha como ponto de origem ou destino Vila Nova de Gaia ou Porto poderá circular na VCI, à mesma.

Contudo, a Câmara do Porto ainda não esclareceu como é que isto será fiscalizado.