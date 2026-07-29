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Lobo-ibérico é protegido em Portugal, mas caçado em Espanha

29 jul, 2026 - 16:04 • Diogo Camilo

Três organizações defendem a criação de uma estrutura que acabe o atual sistema, de dois regimes legais incompatíveis. Espanha mudou lei em março do ano passado e retirou proteção aos lobos a norte do rio Douro.

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Um lobo-ibérico que nasce e vive protegido em Portugal pode atravessar a fronteira, entrar em Espanha e ser abatido legalmente, no espaço de poucas horas. O alerta é lançado por três organizações ambientalistas, que defendem a criação de uma estrutura de gestão conjunta entre os dois países com o objetivo de proteger a população ibérica da espécie.

Em comunicado esta quarta-feira, após um seminário realizado no final da semana passada, a Green Impact ETS, a Rewilding Portugal e o Fondo para la Protección del Lobo Ibérico referem que a atual gestão do lobo-ibérico vive entre dois regimes legais incompatíveis para a população de uma só espécie, que circula entre os dois lados da fronteira.

Em Portugal, o lobo-ibérico é uma espécie protegida desde 1988 e não é permitido o abate do animal. Mesmo assim, após quase quatro décadas de proteção, o estado de conservação continua a ser considerado desfavorável. Estão confirmadas 58 alcateias, mas a distribuição da espécie terá diminuído cerca de 20% desde a última avaliação.

Em Espanha, a lei mudou em março de 2025, e uma alteração legislativa veio retirar a proteção aos lobos a norte do rio Douro.

Desde então, as comunidades autónomas espanholas têm vindo a autoridades programas de controlo da espécie: a Cantábria estabeleceu uma quota de 80 lobos até ao final de 2026, enquanto as Astúrias autorizaram o abate de 51 animais e a Galiza autoriza a caça, mas sem quota fixa, e em La Rioja os lobos podem ser caçados e utilizados como troféus.

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