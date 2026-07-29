Maior uso da Linha SNS24 libertou urgências, mas aumentaram chamadas com tempo de espera superior a 30 minutos

O uso da Linha SNS 24 e o encaminhamento para os Cuidados de Saúde Primários aumentou, entre 2024 e 2025, enquanto a procura direta das urgências por situações de baixa prioridade diminuiu. A informação é avançada pela Entidade Reguladora da Saúde (ERS) num estudo, publicado esta quarta-feira, que avaliou o impacto do projeto “Ligue Antes, Salve Vidas” implementado pela Direção-Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS).

Segundo o estudo divulgado pela ERS, entre 2024 e 2025 o número de chamadas telefónicas atendidas pelo Serviço de Triagem, Aconselhamento e Encaminhamento (STAE) aumentou significativamente, o que se traduziu num agravamento dos tempos para atendimento telefónico, com um aumento expressivo das chamadas com espera superior a 30 minutos.

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Num total de 6.663.651 chamadas, entre os dois anos, cerca de 525.276 tiveram um tempo de espera superior a 30 minutos, o que representa 7,9%, de acordo com números divulgados no estudo.

Em paralelo, registou-se em 2025 um reforço dos encaminhamentos para os Cuidados de Saúde Primários (CSP) e uma redução dos casos remetidos para autocuidados, face ao ano anterior. Ainda assim, a forma de resposta sofreu alterações, com a queda da proporção de episódios com marcação de consulta aberta e o crescimento do recurso à teleconsulta, ao mesmo tempo que aumentaram os episódios sem agendamento, quer por falhas técnicas quer por recusa dos próprios utentes.

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Segundo a ERS, mesmo perante este aumento da procura, os CSP mantiveram tempos de resposta reduzidos, com mais de 90% das consultas realizadas em menos de 24 horas após referenciação, em 2025.

Os dados evidenciam uma alteração do padrão de acesso aos serviços de urgência (SU), com maior peso relativo dos episódios de prioridade mais elevada, mas mantendo-se uma utilização significativa dos SU para situações de menor prioridade clínica. Em 2025, observou-se ainda uma redução global dos episódios de urgência, face a 2024, verificada sobretudo nas prioridades clínicas de menor gravidade.

A análise econométrica realizada pela ERS aponta para uma redução da percentagem de episódios de baixa prioridade clínica nas entidades abrangidas pelo projeto “Ligue Antes, Salve Vidas”, em comparação com o grupo de entidades não abrangidas. A análise sugere efeitos diferenciados entre entidades, com base no momento de implementação do projeto, tanto na magnitude como na significância estatística das estimativas.

As reclamações revelaram padrões recorrentes de constrangimentos na operacionalização do projeto. A ERS emitiu uma instrução à Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) e uma recomendação às 27 ULS abrangidas, para reforçar a efetividade da referenciação e garantir que os mecanismos não bloqueiam o acesso dos utentes a cuidados adequados e em tempo útil.

*Edição de Ricardo Vieira

