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Moradores de várias aldeias regressam a casa. Incêndio de Valpaços/Mirandela combatido por mais de 800 operacionais

29 jul, 2026 - 22:15 • Alexandre Abrantes Neves , Marisa Gonçalves

O incêndio que começou em Valpaços, cruzou o rio Rabaçal e chegou nas últimas horas ao concelho de Mirandela. Cerca de 850 operacionais e 266 viaturas estão no terreno.

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Regressaram a casa os moradores de várias aldeias do concelho de Mirandela que esta quarta-feira à noite foram confinados, por precaução, em escolas e edifícios das juntas de freguesia.

A informação foi adiantada à Renascença pelo autarca Vítor Correia, que avançou também que uma habitação foi atingida pelo fogo e uma pessoa ficou desalojada. Será alojada pela junta de freguesia.

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O presidente da Câmara de Mirandela adianta que “os bombeiros estão posicionados no terreno” e “estão salvaguardadas as habitações das diferentes freguesias em perigo”.

O incêndio está a consumir uma “zona de mato, em zona rural, com algumas culturas, mas o nosso objetivo de salvaguardar as pessoas está garantido.”

No concelho de Valpaços, os habitantes da aldeia de Gorgoço, na freguesia de Santa Valha, também foram confinados durante a tarde numa zona segura.

O fogo consumiu um anexo perto de uma habitação que deixou três pessoas desalojadas, disse à Renascença a vice-presidente da Câmara Municipal de Valpaços, Teresa Pavão.

O incêndio que começou em Valpaços, cruzou o rio Rabaçal e chegou nas últimas horas ao concelho de Mirandela.

Pelas 23h20, combatiam as chamas 847 operacionais, apoiados por 266 viaturas, indica a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

[notícia atualizada às 23h22, de 29/07/2026]

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