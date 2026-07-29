Número de passageiros da Carris cresce 3% no primeiro semestre

O número de passageiros transportados pela Carris cresceu 3% no primeiro semestre face ao período homólogo, tendo viajado na empresa municipal de Lisboa cerca de 67 milhões de pessoas nos primeiros seis meses do ano, foi hoje revelado.

"A Carris registou um crescimento de 3% no número de passageiros transportados no primeiro semestre deste ano, face ao período homólogo. Nos primeiros seis meses do ano, viajaram na Carris cerca de 67 milhões de pessoas, o que representa mais dois milhões de passageiros", refere a empresa em comunicado.

Ainda segundo a empresa que presta serviço de transporte público urbano de superfície de passageiros em Lisboa (autocarros, elétricos, elevadores e ascensores), os clientes regulares representam cerca de 90% do total dos passageiros transportados.

No comunicado, a Carris nota que o crescimento no primeiro semestre foi alcançado apesar de os "equipamentos históricos se encontrarem, temporariamente, encerrados desde setembro de 2025", na sequência do acidente no elevador da Glória.

"Esta evolução reflete um aumento da procura nos segmentos de autocarros e elétricos, num período em que a empresa continua a reforçar a oferta e a investir na melhoria da experiência do cliente", acrescenta.

Ao longo do primeiro semestre, a transportadora "prosseguiu o plano de modernização, reforçando uma frota cada vez mais eficiente e ambientalmente sustentável", e continuou "a investir no reforço das equipas, através da contratação de novos tripulantes, assegurando uma maior capacidade de resposta às necessidades de mobilidade da cidade". .

Citado no comunicado, o presidente do conselho de administração da Carris, Rui Lopo, considera que "este resultado confirma a confiança crescente dos passageiros no transporte público e acompanha o ciclo de transformação" que a empresa está a concretizar, nomeadamente através da renovação da frota, da "melhoria contínua da qualidade do serviço", com a "inovação da oferta" e a "preparação de novos projetos estruturantes de mobilidade para Lisboa".