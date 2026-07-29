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Taxa de desemprego mantém-se nos 5,6% em junho

29 jul, 2026 - 12:29 • Lusa

A taxa de desemprego de mulheres (6,3%) continuou acima da dos homens (4,9%), alcançando esta última o valor mais baixo desde o início da série em fevereiro de 1998.

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A taxa de desemprego fixou-se em 5,6% em junho, igual ao valor registado em maio, mas inferior em 0,4 pontos percentuais (p.p.) em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo dados provisórios divulgados, esta quarta-feira, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em junho, "a taxa de desemprego situou-se em 5,6%, igual ao valor de maio, mas inferior ao de março de 2026 (0,3 p.p.) e ao de junho de 2025 (0,4 p.p.)", referiu o INE.

A taxa de desemprego, estimada em 5,6% em maio e junho de 2026, alcançou o valor mais baixo desde fevereiro de 2002, quando foi do mesmo valor.

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Já a taxa de subutilização do trabalho foi estimada em 9,3%, "valor inferior ao do mês anterior (0,1 p.p.), ao de três meses antes (0,5 p.p.) e ao do mesmo mês do ano anterior (0,9 p.p.)".

Esta taxa foi a mais baixa desde 2011, quando se iniciou a série de dados deste indicador, salientou o INE.

O instituto acrescentou que em junho deste ano a população empregada atingiu 5.351,8 mil pessoas.

Em causa, uma diminuição de 0,3% em relação a maio e um aumento de 0,7% face a três meses antes. Em termos homólogos, cresceu 2,1%, cerca de 109,5 mil.

No mês em análise, a taxa de desemprego de mulheres (6,3%) continuou acima da dos homens (4,9%), alcançando esta última o valor mais baixo desde o início da série em fevereiro de 1998.

A taxa de desemprego de adultos situou-se em 4,6% em maio e junho de 2026, enquanto a taxa de desemprego de jovens situou-se em 18,9% em junho de 2026.

No mês passado, a população ativa (5.668,5 mil) registou um decréscimo relativamente a maio de 2026 (0,2%), tendo aumentado 0,3% em relação a março. Em termos homólogos, cresceu 1,7%, cerca de 93,5 mil.

Em junho, a população desempregada manteve-se praticamente inalterada em relação ao mês anterior, tendo diminuído 4,8% a três meses antes e face ao mês homólogo.

A população inativa (2.411,2 mil) aumentou em relação a maio (0,8%), manteve-se quase inalterada comparando com março e diminuiu em relação a junho de 2025 (1,8%).

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