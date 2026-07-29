Três desalojados em incêndio em Valpaços. Fogo obriga a confinamento em Gorgoço

O incêndio em Valpaços, que deflagrou na terça-feira, ainda continua ativo e consumiu um anexo perto de uma habitação que deixou três pessoas desalojadas esta quarta-feira, disse à Renascença a vice-presidente da Câmara Municipal de Valpaços, Teresa Pavão.

As chamas estão a ser combatidas por mais de 600 operacionais, com o apoio de 200 meios terrestres e 10 aéreos.

"A preocupação maior residiu num anexo que ardeu junto a uma habitação e tivemos de alojar as três pessoas que vivem nessa habitação", indicou Teresa Pavão.



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O fogo de Valpaços obriga ao confinamento da aldeia de Gorgoço, na freguesia de Santa Valha.

"Não vamos correr riscos", disse a vice-presidente de Valpaços.

As chamas estão a aproximar-se de um canil municipal, mas as autoridades locais já alojaram os animais ainda esta tarde "noutro edifício municipal".