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Incêndios florestais

Três desalojados em incêndio em Valpaços. Fogo obriga a confinamento em Gorgoço

29 jul, 2026 - 19:22 • Marisa Gonçalves, com Catarina Magalhães

Fogo levou a um novo corte da Estrada Nacional (EN) 213, que liga Valpaços a Chaves​.

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O incêndio em Valpaços, que deflagrou na terça-feira, ainda continua ativo e consumiu um anexo perto de uma habitação que deixou três pessoas desalojadas esta quarta-feira, disse à Renascença a vice-presidente da Câmara Municipal de Valpaços, Teresa Pavão.

As chamas estão a ser combatidas por mais de 600 operacionais, com o apoio de 200 meios terrestres e 10 aéreos.

"A preocupação maior residiu num anexo que ardeu junto a uma habitação e tivemos de alojar as três pessoas que vivem nessa habitação", indicou Teresa Pavão.

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O fogo de Valpaços obriga ao confinamento da aldeia de Gorgoço, na freguesia de Santa Valha.

"Não vamos correr riscos", disse a vice-presidente de Valpaços.

As chamas estão a aproximar-se de um canil municipal, mas as autoridades locais já alojaram os animais ainda esta tarde "noutro edifício municipal".

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O avanço das chamas obrigou esta quarta-feira a um novo corte da Estrada Nacional (EN) 213, que liga Valpaços a Chaves, de acordo com a Proteção Civil.

A EN213, que esteve cortada na zona do incêndio durante a noite e foi reaberta na manhã desta quarta-feira, estava novamente cortada pelas 16h00.

A EN 206, entre Valpaços e Bouça, concelho de Mirandela, também se mantém cortada, com a circulação a ser desviada para a EN315.
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