Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 30 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Universidade de Aveiro soube de ciberataque pelos piratas informáticos

29 jul, 2026 - 23:56 • Fátima Casanova , com redação

Reitor Artur Soares da Silva diz que os “hackers”, que violaram algumas contas de e-mail e extraíram informação, querem chegar a um “acordo justo”.

A+ / A-
Universidade de Aveiro soube de ciberataque pelos piratas informáticos

A Universidade de Aveiro (UA) só se apercebeu de um ataque informático depois de ter sido contactada pelos piratas, disse esta quarta-feira à Renascença o reitor da instituição.

Artur Soares da Silva diz que os “hackers”, que violaram algumas contas de e-mail e extraíram informação, querem chegar a um “acordo justo”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O reitor da Universidade de Aveiro admite que só se apercebeu do ciberataque na terça-feira à tarde, depois de ter sido contactado por correio eletrónico.

“Apareceu-me aquela mensagem e foi quando nos inteiramos que eles violaram e copiaram informação, fazendo prova até que tinha informações nossas. Entrámos logo em contacto com a parte judicial, com a proteção dos dados”, explica Artur Soares da Silva.

O reitor da Universidade de Aveiro pede à comunidade académica para estar atenta a eventuais contactos ou situações anormais que indiciem estar relacionadas com este incidente.

A UA diz está a apurar a extensão da informação comprometida e a implementar todas as medidas necessárias para mitigar os impactos deste incidente.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 30 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O tanque, o atrelado e o amigo. As explicações de Luís Neves, ou a falta delas

Ministro da Administração Interna

O tanque, o atrelado e o amigo. As explicações de Luís Neves, ou a falta delas

“Chamas ainda estão fora de controle” na região de Bordéus, diz autarca luso-descendente

“Chamas ainda estão fora de controle” na região de Bor(...)

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de Abril pôs-me a música no colo"

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de (...)

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais