Universidade de Aveiro soube de ciberataque pelos piratas informáticos

A Universidade de Aveiro (UA) só se apercebeu de um ataque informático depois de ter sido contactada pelos piratas, disse esta quarta-feira à Renascença o reitor da instituição.



Artur Soares da Silva diz que os “hackers”, que violaram algumas contas de e-mail e extraíram informação, querem chegar a um “acordo justo”.

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O reitor da Universidade de Aveiro admite que só se apercebeu do ciberataque na terça-feira à tarde, depois de ter sido contactado por correio eletrónico.

“Apareceu-me aquela mensagem e foi quando nos inteiramos que eles violaram e copiaram informação, fazendo prova até que tinha informações nossas. Entrámos logo em contacto com a parte judicial, com a proteção dos dados”, explica Artur Soares da Silva.

O reitor da Universidade de Aveiro pede à comunidade académica para estar atenta a eventuais contactos ou situações anormais que indiciem estar relacionadas com este incidente.

A UA diz está a apurar a extensão da informação comprometida e a implementar todas as medidas necessárias para mitigar os impactos deste incidente.

