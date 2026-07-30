Acidente com oito viaturas cortou IC19 no sentido Lisboa-Sintra

Um acidente que envolveu oito viaturas fez esta quinta-deira dois feridos ligeiros e obrigou ao corte do IC19 no sentido Lisboa-Sintra, disse à Lusa fonte da PSP.

Segundo a mesma fonte, os dois feridos foram transportados para o hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.

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Pelas 10h30, o IC19 continuava com corte total no sentido Lisboa-Sintra mas, sabe a Renascença, o trânsito foi, no entretanto, retomado.

No sentido oposto, Sintra-Lisboa, também ocorreu um acidente, entre uma mota e um veículo ligeiro, que levou ao corte do trânsito em duas faixas de rodagem, entretanto restabelecido.

Desse acidente há a registar um ferido ligeiro que foi transportado para o hospital São Francisco Xavier, indicou a fonte da PSP.

[Notícia atualizada às 12h41 de 30 de julho de 2026 para atualizar a retoma do trânsito]