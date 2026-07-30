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Acidente com oito viaturas corta IC19 no sentido Lisboa-Sintra
30 jul, 2026 - 10:45 • Lusa
Há registo de dois feridos ligeiros. Pelas 10h30 ainda se fazia sentir o condicionamento do trânsito.
Um acidente que envolveu oito viaturas fez esta quinta-deira dois feridos ligeiros e obrigou ao corte do IC19 no sentido Lisboa-Sintra, disse à Lusa fonte da PSP.
Segundo a mesma fonte, os dois feridos foram transportados para o hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.
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Pelas 10h30, o IC19 continuava com corte total no sentido Lisboa-Sintra.
No sentido oposto, Sintra-Lisboa, também ocorreu um acidente, entre uma mota e um veículo ligeiro, que levou ao corte do trânsito em duas faixas de rodagem, entretanto restabelecido.
Desse acidente há a registar um ferido ligeiro que foi transportado para o hospital São Francisco Xavier, indicou a fonte da PSP.
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