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Embarcação incendiou-se no rio Tejo

30 jul, 2026 - 12:58 • João Malheiro

O alerta foi dado pelas 11h30.

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Uma embarcação de recreio está a arder no rio Tejo, confirmou a Renascença junto de fonte oficial da Autoridade Marítima Nacional.

A embarcação situa-se junto à Cruz Quebrada, em Oeiras. O alerta foi dado pelas 11h30.

O único tripulante foi recolhido pela Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras da GNR.

No local estão meios da Autoridade Marítima Nacional, da administração do porto de Lisboa e dos bombeiro voluntários de Algés.

Não são claras ainda as causas do incidente.

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  • 30 jul, 2026
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