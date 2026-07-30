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Embarcação incendiou-se no rio Tejo
30 jul, 2026 - 12:58 • João Malheiro
O alerta foi dado pelas 11h30.
Uma embarcação de recreio está a arder no rio Tejo, confirmou a Renascença junto de fonte oficial da Autoridade Marítima Nacional.
A embarcação situa-se junto à Cruz Quebrada, em Oeiras. O alerta foi dado pelas 11h30.
O único tripulante foi recolhido pela Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras da GNR.
No local estão meios da Autoridade Marítima Nacional, da administração do porto de Lisboa e dos bombeiro voluntários de Algés.
Não são claras ainda as causas do incidente.
- Noticiário das 14h
- 30 jul, 2026
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