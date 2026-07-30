Incêndios. 70% de fogo em Valpaços está consolidado

A madrugada ajudou ao trabalho dos operacionais e o combate ao incêndio de Valpaços está a evoluir favoravelmente o combate às chamas que, entretanto, alastraram ao concelho de Mirandela.

Fonte da Proteção Civil indicava, pelas 07h45, que 70% do fogo está consolidado. 30% encontra-se a ceder aos meios.

Mesmo assim, nesta altura, a vice-presidente da Câmara de Valpaços fala, à Renascença, de vários focos dispersos pela região. Teresa Pavão espera ser possível dominar o incêndio durante as próximas horas.

"Certo é que as equipas novas que chegaram reforçaram de forma musculada e fizeram o seu trabalho. A temperatura baixou e a humidade aumentou, mas a preocupação ainda é muita", refere.

A "indefinição do vento" e novo aumento de temperatura são desafios ainda a ter em conta. A situação mais complexa vive-se na freguesia de Santa Valha.

Segundo o site da Proteção Civil, pelas 07h00 desta quinta-feira estavam no terreno 793 operacionais, apoiados por 258 veículos. Ainda durante as próximas horas, deverão ser acionados os meios aéreos - que, no entanto, na manhã anterior não conseguiram operar, devido às condições de visibilidade.

Este é um incêndio que teve início na terça-feira. Há registo de danos em, pelo menos, 21 casas - oito delas de primeira habitação. Cinco pessoas ficaram feridas.