Mais de 50 concelhos do interior em perigo máximo de incêndio

Mais de 50 concelhos do interior, de oito distritos de Portugal, enfrentam esta quinta-feira perigo máximo de incêndio, no dia em que se espera descida da temperatura.

Os concelhos em perígo máximo pertencem aos distritos de Portalegre, Santarém, Castelo Branco, Coimbra, Viseu, Vila Real, Bragança e Guarda, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em perigo muito elevado estão também dezenas de concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Leiria, Aveiro, Porto e Faro.

O restante território está com perigo elevado ou moderado.

Para hoje, o IPMA prevê uma pequena descida de temperatura, exceto no Algarve, onde subirá a máxima.

Évora e Beja vão ser as cidades mais quentes com 36 graus Celsius, enquanto no litoral a temperatura é mais baixa com Faro a alcançar os 30 graus, Lisboa 29 graus e Porto 23 graus.

O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.