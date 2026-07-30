Metro do Porto já não vai ser cortado sábado e domingo entre Trindade e Senhora da Hora

A circulação do Metro do Porto já não vai ser interrompida sábado à noite e domingo de manhã entre a Trindade e Senhora da Hora, devido à obra da Linha Rosa, como inicialmente previsto, foi anunciado esta quinta-feira

"Por motivos técnicos, não será possível efetuar, este fim de semana, a instalação da catenária na Linha Rosa (G), conforme estava previsto e havia sido anunciado pela Metro do Porto. A circulação do Metro entre a Trindade e a Senhora da Hora, (...) irá assim acontecer com total normalidade e dentro dos horários previstos", esclareceu a empresa em comunicado.

A Metro do Porto ainda não definiu, contudo, nova data para esta intervenção, que iria obrigar à suspensão daquele troço entre as 22h00 de sábado e as 12h00 de domingo.

O anunciado serviço alternativo de autocarros fica também sem efeito.

A Linha Rosa do Metro do Porto, que ligará São Bento à Casa da Música, estará operacional até março de 2027, anunciou o presidente da empresa, Emídio Gomes, em janeiro.

A entrada em funcionamento da Linha Rosa do Metro do Porto chegou a estar prevista para 2024 e o seu prazo foi sendo consecutivamente adiado.

Entre o valor final da empreitada - "300 e poucos milhões" - e os trabalhados adicionais, o valor global final desta obra vai ascender a 420 milhões de euros.

Em causa está uma linha cujo percurso é totalmente subterrâneo entre São Bento e a Casa da Música, no Porto, incluindo as estações intermédias de Hospital Santo António e Galiza, bem como um ramal de ligação ao tronco comum que, após vários atrasos, estava previsto estar pronto no primeiro trimestre deste ano.