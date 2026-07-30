Prisão preventiva para suspeito de abuso sexual de filha de 12 anos em Viseu

Um homem de 31 anos ficou em prisão preventiva por ser suspeito de abusos sexuais à filha de 12 anos, anunciou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

Numa nota de imprensa, a PJ indicou que a diretoria do Centro "deteve um homem de 31 anos pela presumível prática de vários crimes de abuso sexual de crianças, ocorridos na zona de Viseu, de que foi vítima a sua filha, uma menina de 12 anos".

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial e ficou em prisão preventiva.

"Recentemente, a criança acabou por relatar os abusos junto da comunidade escolar, vindo a ser apresentada denúncia na Guarda Nacional Republicana (GNR), que de imediato ativou a PJ".

O inquérito é titulado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Viseu.